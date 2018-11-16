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İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 08:41 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında mühimmat ele geçirildi.

İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarın değerlendirildiği belirtildi.

İhbar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Bayırlı 2. Sokak üzerinde bulunan arazide yapılan aramada, 248 adet kaleşnikof marka silaha ait fişek, 9 adet kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve 150 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Van Emniyet terör polis PKK

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