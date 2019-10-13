HABER

İhbar sonrası alarma geçen ekipler olay yerine varınca şaşkına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden İsmail Fatih Eren'in (28) evinde çıkan yangın, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Eren, yangın sonrası eşi Ceyda Eren ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.​

İhbar sonrası alarma geçen ekipler olay yerine varınca şaşkına döndü!

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı.

Evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinden İsmail Fatih Eren, yanan binanın kendi evi olduğunu görünce şoke oldu.

Ekip yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren (25) ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi. (DHA)

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç Plastik fabrika yangını İsmail Fatih Eren Ceyda Eren Atakan Eren

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da düğün dönüşü korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü korkunç kaza!

Ölümün böylesi! Talihsiz kadın beton mikserinin altında can verdi!

Ölümün böylesi! Beton mikserinin altında can verdi!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 12 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti

Son dakika: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil

Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.