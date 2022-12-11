İhbar sonrası karşılaştıkları manzara tüyler ürpertti: Hepsi ölü ve çürümüş halde bulundu! Marmaris'te gizemli olay

Türkiye son dönemde sokak hayvanlarına uygulanan akılalmaz zulüm görüntülerini konuşurken tüyleri diken diken bir haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. İhbar üzerine gittikleri evde polisler onlarca çürümüş kedi ve köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHBAR EDİLDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan H.A'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

20'NİN ÜZERİNDE HAYVAN ÖLÜSÜ...

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan H. A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

