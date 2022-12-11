HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İhbar sonrası karşılaştıkları manzara tüyler ürpertti: Hepsi ölü ve çürümüş halde bulundu! Marmaris'te gizemli olay

İhbar sonrası karşılaştıkları manzara tüyler ürpertti: Hepsi ölü ve çürümüş halde bulundu! Marmaris'te gizemli olay

11.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler korkunç ihbarı alınca harekete geçti. Olay yerine giden polislerin karşılaştıkları manzara korkunçtu. H. A.'nın evinde onlarca çürümüş hayvan ölüsü bulundu. Gizemli olayın ardından H. A. gözaltına alınırken akıllara son zamanlarda hayvanlara uygulanan işkence görüntüleri geldi.

İhbar sonrası karşılaştıkları manzara tüyler ürpertti: Hepsi ölü ve çürümüş halde bulundu! Marmaris'te gizemli olay

Türkiye son dönemde sokak hayvanlarına uygulanan akılalmaz zulüm görüntülerini konuşurken tüyleri diken diken bir haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. İhbar üzerine gittikleri evde polisler onlarca çürümüş kedi ve köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

marmariste-hayvan-dehseti-_1567_dhaphoto1

İHBAR EDİLDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan H.A'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

marmariste-hayvan-dehseti-_1567_dhaphoto2

20'NİN ÜZERİNDE HAYVAN ÖLÜSÜ...

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. 

marmariste-hayvan-dehseti-_1567_dhaphoto3

Polis tarafından gözaltına alınan H. A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmıştı! Okul müdürünün tepki çeken paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika | 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmıştı! Okul müdürünün tepki çeken paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! "Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi!
Anahtar Kelimeler:
Marmaris kedi köpek sokak hayvanı hayvan kedi köpek

En Çok Okunan Haberler

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

AP'de Eva Kaili depremi!

AP'de Eva Kaili depremi!

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.