İhbar tazminatı faiz başlangıcı nedir? İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

İş etiğinin ve adil sürecin yürütülebilmesi için birçok İş Kanunu bulunuyor. Bu kanunlara göre çalışan ve işverenlerin hakları belirli çerçevede koruma altına alınıyor. Bunlar her iki tarafın da olası bir durumda zararını karşılayabileceği veya hakkını alabileceği haklardır. İş akdi sonlandırılmadan karşı tarafa yasal bir sürede yazılı olarak bildirilmelidir. Çalışanın yeni bir iş bulup finansal durumunu garanti altına alması, işverenin ise iş sürecinin aksamaması için önlem alabilmesi için yasal bir süre bulunuyor. feshedilmeden belirli bir süre önce karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Eğer bildirilmezse feshi yapan tarafın, karşı tarafın zararını karşılaması gerekiyor. Bu durumda ihbar tazminatı söz konusudur. Ancak tazminat almaya hak kazanan kişilerin merak ettiği en önemli husus; herhangi bir gecikme durumunda işlenecek faizin miktarıdır. Bu tip tazminat ödemeleri vb. konular hem işveren hem de çalışanın bilmesi gereken konular arasında yer alır.

İhbar tazminatı hangi tarihten itibaren istenir?

Bildirim süresini beklemeden işten ayrılan veya işten çıkaran taraf, yasal olarak “derhal” ihbar tazminatı ödemelidir. İhbar tazminatı durumu oluşursa, çalışılan süreye, alınan maaşın brüt tutarına ve ihbar süresine göre tazminat miktarı hesaplanır. Tazminatın ne zaman ödenmesi gerektiği oldukça merak edilen hususlar içerisindedir. İşçi alacaklarında ihbar tazminatı, yasal süre beklenmeden çalışan işten çıkarıldığı yani sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle hemen ihbar tazminatı ödenmelidir. Tam tersi düşünüldüğünde, ihbar süresini beklemeyen işçi işverene tazminat ödemelidir. Ancak, derhal ödeme zorunluluğundan kaynaklı, işçinin maaşı vb. alacakları tazminat olarak kesilemez.

İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

İş sözleşmesi feshedildiği zaman derhal ihbar tazminatı ödenmelidir. Ancak, İş Kanunu’nda herhangi bir zaman aralığı belirtilmemiştir. Her halükarda ödemeyi yapması gereken taraf, durumu suistimal edemez. Kanunda herhangi bir süre yazmasa da alacakların hemen ödenmesi gerekiyor. Böyle bir durumda, tazminatı alacak olan taraf, diğer tarafa bir zaman aralığı belirtebilir. Taraflar anlaşmaya varırsa ödeme vaktinde yapılır. Fakat, zamanında ödeme yapılmazsa mahkeme yolu açılabilir. İhbar tazminatı faiz başlangıcı, mahkeme tarafından temerrüt tarihi esas alınarak belirlenir. Tarih kanıtlanamazsa davanın açıldığı tarih esas alınır. Faizin miktarı ise belirtilen sürelerdeki yasal faiz tutarı olarak kabul edilir.



