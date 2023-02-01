HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. İhbar tazminatı faiz başlangıcı nedir? İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

İhbar tazminatı faiz başlangıcı nedir? İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

31.01.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Kanunu’na göre; çalışan veya işveren herhangi bir haklı fesih durumu oluşmadan iş sözleşmesini, yasal sürede bildirmeden feshederse ihbar tazminatı hakkı oluşur. Bu hak her iki taraf için de geçerlidir. Ancak, tazminatın zamanında ödenmemesi durumunda ne olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İhbar tazminatı faiz başlangıcı nedir? Faiz ne zaman işler?

İhbar tazminatı faiz başlangıcı nedir? İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

İş etiğinin ve adil sürecin yürütülebilmesi için birçok İş Kanunu bulunuyor. Bu kanunlara göre çalışan ve işverenlerin hakları belirli çerçevede koruma altına alınıyor. Bunlar her iki tarafın da olası bir durumda zararını karşılayabileceği veya hakkını alabileceği haklardır. İş akdi sonlandırılmadan karşı tarafa yasal bir sürede yazılı olarak bildirilmelidir. Çalışanın yeni bir iş bulup finansal durumunu garanti altına alması, işverenin ise iş sürecinin aksamaması için önlem alabilmesi için yasal bir süre bulunuyor. feshedilmeden belirli bir süre önce karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Eğer bildirilmezse feshi yapan tarafın, karşı tarafın zararını karşılaması gerekiyor. Bu durumda ihbar tazminatı söz konusudur. Ancak tazminat almaya hak kazanan kişilerin merak ettiği en önemli husus; herhangi bir gecikme durumunda işlenecek faizin miktarıdır. Bu tip tazminat ödemeleri vb. konular hem işveren hem de çalışanın bilmesi gereken konular arasında yer alır.

İhbar tazminatı hangi tarihten itibaren istenir?

Bildirim süresini beklemeden işten ayrılan veya işten çıkaran taraf, yasal olarak “derhal” ihbar tazminatı ödemelidir. İhbar tazminatı durumu oluşursa, çalışılan süreye, alınan maaşın brüt tutarına ve ihbar süresine göre tazminat miktarı hesaplanır. Tazminatın ne zaman ödenmesi gerektiği oldukça merak edilen hususlar içerisindedir. İşçi alacaklarında ihbar tazminatı, yasal süre beklenmeden çalışan işten çıkarıldığı yani sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle hemen ihbar tazminatı ödenmelidir. Tam tersi düşünüldüğünde, ihbar süresini beklemeyen işçi işverene tazminat ödemelidir. Ancak, derhal ödeme zorunluluğundan kaynaklı, işçinin maaşı vb. alacakları tazminat olarak kesilemez.

İhbar tazminatı faizi ne zaman başlar?

İş sözleşmesi feshedildiği zaman derhal ihbar tazminatı ödenmelidir. Ancak, İş Kanunu’nda herhangi bir zaman aralığı belirtilmemiştir. Her halükarda ödemeyi yapması gereken taraf, durumu suistimal edemez. Kanunda herhangi bir süre yazmasa da alacakların hemen ödenmesi gerekiyor. Böyle bir durumda, tazminatı alacak olan taraf, diğer tarafa bir zaman aralığı belirtebilir. Taraflar anlaşmaya varırsa ödeme vaktinde yapılır. Fakat, zamanında ödeme yapılmazsa mahkeme yolu açılabilir. İhbar tazminatı faiz başlangıcı, mahkeme tarafından temerrüt tarihi esas alınarak belirlenir. Tarih kanıtlanamazsa davanın açıldığı tarih esas alınır. Faizin miktarı ise belirtilen sürelerdeki yasal faiz tutarı olarak kabul edilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Kömürlükte cesedi bulunmuştu! Babası her şeyi itiraf ettiKömürlükte cesedi bulunmuştu! Babası her şeyi itiraf etti
Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'
Anahtar Kelimeler:
faiz ihbar tazminatı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.