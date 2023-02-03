İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç? İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır, gelir vergisi matrahına eklenir mi?

Hem çalışanlar hem de işverenler için ihbar tazminatı oldukça önemli bir konudur. İş kanunu çerçevesinde uygulanan ihbar süreleri her iki tarafı da ilgilendirir. Eğer taraflardan biri bu çerçeve dışına çıkarsa ihbar tazminatı ödemek durumundadır. "İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç?" sorusu hem işverenlerin hem de çalışanların, cevabını merak ettiği bir sorudur.

İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç?

İşçinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanan ihbar tazminatı gelir vergisine, çalışanın yol ve yemek masrafları da eklenir. İhbar tazminatı gelir vergisi yüzde kaç sorusunun cevabı 0,759’dur. Binde 7,59 şeklinde de ifade edilebilir. Brüt ücret yapılan hesaplama ile çıkan tutar kadar damga vergisi alınır.

İhbar tazminatında gelir vergisi nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı gelir vergisi hesaplama işlemi yapılırken çalışanın brüt ücreti baz alınır. Çalışanın işyerinde ne kadar süredir çalıştığı önemlidir. Çünkü kıdemine karşılık olan ihbar süresine göre hesaplama yapılır. İhbar süresinin her haftası 7 gün olarak sayılır ve toplam gün sayısı ile güncel günlük brüt ücret çarpılır. Bu işlem ile brüt tazminat tutarına ulaşılır. İhbar tazminatının gelir vergisi hesaplanırken ise vergi dilimine bakılır. Gelir vergisi kesintisi yapılırken vergi dilimi oldukça etkilidir. Bu kesinti %15 ila %40 arasıdır. Bu hesaplama ile ihbar tazminatı gelir vergisi bulunur ve kesintiler çıkarıldığında kalan sonuç, ihbar tazminatı olarak ödenir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen ihbar süreleri şu şekildedir:

İş akdinin 6 aydan kısa sürede olması durumunda, bildirimin diğer tarafa yapıldığı andan itibaren 2 hafta sonra

İş akdinin 6 ay ila 1,5 yıl arası olması durumunda, bildirimin diğer tarafa yapıldığı andan itibaren 4 hafta sonra

İş akdinin 1,5 yıl ila 3 yıl arası olması durumunda, bildirimin diğer tarafa yapıldığı andan itibaren 4 hafta sonra

İş akdinin 3 yıldan uzun sürede olması durumunda, bildirimin diğer tarafa yapıldığı andan itibaren 8 hafta sonra

Bu süreler sonunda ihbar süresi tamamlanarak iş sözleşmesi feshedilir.

İhbar tazminatı gelir vergisi matrahına eklenir mi?

İhbar tazminatı gelir vergisi hesaplaması yapılırken ücretten kümülatif gelir vergisi matrahı, damga vergisi ve gelir vergisi çıkarılır. Çalışanın brüt ücretinden işsizlik sigortası işçi payı ve genel sağlık sigortası işçi payı çıkarıldığında, gelir vergisi matrahı bulunur. İşçinin kazancı ile doğru orantılı bir şekilde artar; bu yüzden kümülatif adı verilir. Yani bu artışa bakıldığında, yıl başında ve yıl sonunda işten ayrılan bir çalışan, gelir vergisinin farklı dilimlerinde yer alır. Gelir vergisi hesaplaması matrah üzerinden yapılır. Yani ihbar tazminatı gelir vergisi matrahına eklenir mi sorusunun yanıtı evet şeklindedir. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Buna göre ihbar tazminatında gelir vergisi istisnası söz konusudur.



