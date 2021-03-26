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İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

26.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 2 kilogram diaspor, 110 gram kök zümrüt ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs ve otomobili takibe aldı.

İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 2 kilogram diaspor, 110 gram kök zümrüt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs ve otomobili takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra durdurulan araçta yapılan aramada sadece Milas bölgesinden çıkarılan 2 kilogram diaspor madeni ve 110 gram kök zümrüt ele geçirildi. Emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diaspor taşı nedir?
Diaspor madeni zultanit ismiyle de bilinen bir doğal taştır. Genellikle ışığa göre rengi değişen bu taş, pembeden yeşile doğru değişen renklerde değişkenlik göstermekte. Dünyada yeni keşfedilen ve oldukça rağbet edilen diaspor, Muğla’nın Milas ilçesinde özellikle Sodra Dağı civarında bulunuyor. Kazma ve kürekle çok nazik bir şekilde çıkarılmaya çalışılan diaspor taşı yaygın biçimde takı olarak kullanılıyor.

İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

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