İhbar üzerine durdurulan kamyonetten 30 kaçak çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de polisin ihbar üzerine durdurduğu kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir kamyonetle kaçak taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek takibe alınan T.C. yönetimindeki kamyonet, İstasyon Mahallesi, kamyon garajı mevkiinde durduruldu. Aracın kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak yakalandı, sürücü T.C. gözaltına alındı. Kamyonette, kaçakların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için kullanacakları şişme bot ele geçirildi.
Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından kimlikleri ve uyruklarının tespit edilmesi için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü T.C. ise sorgulanmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar polisleri şaşırttı
Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?
Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Genelkurmay ilk kez yayınladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum