İhbar üzerine durdurulan kamyonetten 30 kaçak çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de polisin ihbar üzerine durdurduğu kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir kamyonetle kaçak taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Plakası belirlenerek takibe alınan T.C. yönetimindeki kamyonet, İstasyon Mahallesi, kamyon garajı mevkiinde durduruldu. Aracın kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak yakalandı, sürücü T.C. gözaltına alındı. Kamyonette, kaçakların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için kullanacakları şişme bot ele geçirildi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından kimlikleri ve uyruklarının tespit edilmesi için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü T.C. ise sorgulanmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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