HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı

İhbar üzerine durdurulan otomobilden ruhsatsız silah çıktı

13.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden otomobil sürücüsünü durduran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygularken araçta yaptıkları aramada ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdiler.Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine Düzce şehir merkezinde Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde durduruldu.

Düzce’de Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden otomobil sürücüsünü durduran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygularken araçta yaptıkları aramada ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdiler.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan akşam kısıtlamasını ihlal eden bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine Düzce şehir merkezinde Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişi daha bulunduğunu belirleyen ekipler, şahısları otomobilden indirerek, şahısların üzerinde ve otomobilde arama yaptı. Otomobilde 1 adet ruhsatsız silah yakalayan ekipler, şahısları ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, otomobilde bulunan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 13 bin 600 TL ve ruhsatsız silah taşımaktan 6 bin TL ceza uygularken trafik ekipleri de araç ve sürücünün yaptıkları GBT sorgusunda sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirleyerek ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ceza kestiler. Ayrıca otomobili de detaylı incelemesini yapmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir''Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Bilim Kurulu üyesinden mutant virüs uyarısı! 'Kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan mutant virüs uyarısı!

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi! Akılalmaz dolandırıcılık olayında yeni gelişme

Kaldırım taşıyla yaptıkları hayrete düşürdü! Tam 36 milyon dolar

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

Bu sabah İstanbul! Metrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.