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  4. İhbara giden güvenlik güçlerine saldırı! 2 polis yaralandı

İhbara giden güvenlik güçlerine saldırı! 2 polis yaralandı

11.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aile içi şiddet ihbarına giden polislerden biri yaşanan kovalamacada sırasında silahını düşürünce, kaçan şahıs yerden silahı alıp 2 polisi yaraladı. Şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı 2 polis hastaneye kaldırıldı.

İhbara giden güvenlik güçlerine saldırı! 2 polis yaralandı

Antalya'da, aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşen tabancasını alan 26 yaşındaki Fırat A., çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu polislerden H.A. ve S.Ö. ayaklarından vurularak yaralandı. Şüpheli Fırat A. diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı.

2 POLİSİ AYAĞINDAN YARALADI

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbarın ardından olay yerine gelen yunus ekibinde görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi.

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Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak ekiplere taş atmaya başladı. Bir süre sonra tekrar kaçmaya çalışan Fırat A.'yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.'nın çevreye rastgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Devriye arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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