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İhbarname nedir, neden ve nasıl çekilir? İhbarname örneği

Ferhan Petek Ferhan Petek
20.04.2024 23:36
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Hukuki karşılığı bulunan ve hukukun neredeyse her alanında geçerliliği olan çeşitli belgeler ve işlemler bulunur. Bunlardan ikisi ihbarname ve ihtarnamedir. Birbiriyle çokça karıştırılan bu 2 belge arasında küçük farklar bulunur.

İhbarname nedir, neden ve nasıl çekilir? İhbarname örneği

İçindekiler

  • İhbarname nedir?
  • İhbarname ne demektir?
  • İhbarname neden çekilir?
  • İhbarname nasıl çekilir?

Tüm vatandaşların sahip olduğu çeşitli yasal haklar vardır. Bunlardan biri de sorun yaşadığı ya da bir hakkını ifade etmek veya bir talepte bulunmak istediği konuyu karşı tarafa bildirmek için hazırlayacağı ihtarname belgesidir. Günlük hayatta birçok hakkın kullanılabilmesi için ihtarname çekilmesi gerekliliği bulunabilir. Benzer bir diğer belge de ihbarnamedir.

İhbarname nedir?

İhbarname, kelime anlamı olarak haber gönderme kağıdı olarak açıklanabilir. Noter vasıtasıyla gönderilme gerekliliği bulunan ve resmî bir işlem olarak kabul görmüş bir belgedir.

Her türden hukuki işlemler dâhilinde muhatap kabul edilen kişiye kanuni sözleşmeden örf ve âdetlerden doğan hakların ve isteklerin yazılı bir şekilde düzenlenerek bildirilmesi ya da haber verilmesi için yapılan işlemler olarak da ifade edilebilir.

İhbarname ne demektir?

İhbarname çoğu zaman ihtarname belgesi ile karıştırılır. Aslında bu iki bilgi aktaran belge arasında hukuki özellik açısından hiçbir fark bulunmaz. Biri bir diğerinin yerine kullanılabilen ifadelerdir. Ancak aralarında ince bir fark bulunur.

İhtarnameler karşı tarafı bir şey yapmaya, bir borç ödemeye ya da başka bir konuda zorlamada bulunmaya dair gönderilir. Karşı taraf ihtar edilir yani uyarılır. Ancak ihbarnamelerde belirli bir hukuki durum ve süreç karşı tarafa bildirilir.

İhtarname nedir? İhtarname örneği İhtarname nedir? İhtarname örneği

İhbarname neden çekilir?

İhbarname, ihtarnameden farklı olarak karşı tarafı bir duruma zorlamaz, sadece bir durumu karşı tarafa bildirmek amacıyla çekilir. Hukuki olarak geçerliliği ihtarname ile benzerlik gösterir. İhbarname şu sebeplere bağlı olarak çekilebilir:

  • Terk nedeniyle açılacak olan boşanma davaları için,
  • İş sözleşmesiyle ilgili,
  • Kira sözleşmeleriyle ilgili,
  • Satış sözleşmeleriyle ilgili,
  • Borçların ödenmesi için.

İhbarname nasıl çekilir?

Karşı tarafa durum bildiren ihbarname belgesi bazı özelliklere bağlı olarak hazırlanmalıdır. Amacı anlatacak kadar kısa olmalı ve çok fazla detay barındırmamalıdır.

İhbarname noter tarafından hazırlanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Noter onaylı olması son derece önemlidir. Gönderen kişi de ihbarnameyi kendi hazırlayabilir ama mutlaka noterden onaylatması gerekir.

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