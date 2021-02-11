İHD: “2020 Yılında 6 bin 327 İhlal Kaydedildi”

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan 2020 hak ihlali raporunda, 6 bin 327 ihlal iddiası yer aldı. Rapora göre geçen yıl 376 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirirken, 97 kadın ve çocuk intihar ya da şiddet sonucu hayatını kaybetti.

İHD Şube binasında düzenlenen basın toplantısına açıklanan raporun “Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller” başlığı altında, geçen yıl meydana gelen ölüm olaylarına yer verildi. 376 kişinin öldüğü vurgulanan raporda şu bilgiler yer aldı: “keyfi öldürme, silah kullanma yetkisinin ihlali veya dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle, güvenlik güçleri tarafından vurulan 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Hapishanelerde 7 mahpus yaşamını yitirdi. Altı asker ve polis, intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. 2020 yılında; 1 siyasi parti yöneticisi saldırı sonucu yaşamını yitirirken, 1 siyasi parti yöneticisi yaralandı. 3 gazeteci ve 3 sağlık görevlisi gerçekleşen saldırılarda yaralandı.”

“Bölge kentlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda; 43 kolluk görevlisi yaşamını yitirirken, 30’u da yaralandı. 218 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirdi. Çatışmalar arasında kalan 1 sivil yaşamını yitirdi. Silahlı örgütün eylemleri sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. 8 kişi silahlı örgüt militanları tarafından öldürüldü. Sınır hatlarında 4 kişi vurularak yaşamını yitirdi. 13 kişi ise donarak ölü bulundu. Mayın patlamalarında 1 çocuk yaşamını yitirirken, 2 çocuk yaralandı. 2 yetişkin (erkek) yaralandı. 8 çocuk, 37 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 55 kişi, kuşkulu bir biçimde ölü olarak bulundu.”