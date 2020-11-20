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İHD Adıyaman Şube Başkanı gözaltına alındı

20.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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İHD Adıyaman Şube Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu Avukatlarından İHD Şube Başkanı Bülent Temel gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK’nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Barosu Avukatlarından İHD Şube Başkanı Bülent Temel gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK’nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları gerekçesiyle 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu şüpheliler arasında bulunan İHD Adıyaman Şube Başkanı ve Adıyaman Barosu avukatlarından Bülent Temel, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındı.
Gözaltına alınan şahsın sorgulanmak üzere Diyarbakır’a gönderildiği öğrenildi.

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