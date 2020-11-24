İHD: “Günde Ortalama 3 Kadın Öldürüldü”

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan, yıllık kadına yönelik şiddet raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu’da, son bir yılda 110 kadın öldü. Rapora göre, kadın ölümlerinde ilk sırayı kuşkulu ölümler aldı.

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından basın toplantısıyla açıklanan raporda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son bir yıldaki ‘kadına yönelik şiddet’ verileri yer aldı. Buna göre son bir yılda bölgede, 179 kadın şiddet mağduru oldu. Bu kadınların 110’u hayatını kaybetti.

Rapora göre intihar girişiminde bulunan 34 kadından 33’ü öldü. Raporun aile içi şiddet başlığında, 27 kadının yaşamını yitirdiği belirtilerek “Toplumsal alanda; 10 kadın ateşli silahlarla, 3 kadın kesici-delici silahlarla ve 2 kadın tespit edilemeyen bir şekilde katledildi. 1 kadın ateşli silahlarla, 2 kadın kesici-delici silahlarla, 7 kadın darp edilerek yaralandı” denildi.

Raporun dikkat çeken verilerinden biri de kuşkulu kadın ölümleri oldu. Rapora göre geçen bir yılda bölgede bu şekilde 35 kadın hayatını kaybetti.