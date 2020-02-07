İHD: ‘İnsan Hakları İhlalleri Yaygın Bir Şekilde Devam Ediyor’

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan, ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2019 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’ basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.Basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Saman, önceki yıllara oranla ihlallerin artış gösterdiğini söyledi.

Bataray Saman, “2019 yılı; ülke sınırları ve sınır ötesi askeri operasyonlardan kaynaklı ihlallerin, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik siyasi tehditlerin ve fiziki müdahalelerin yoğun olarak yaşandığı; yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, hapishanelerdeki ihlaller, kadına yönelik şiddet, toplanma ve gösteri hakkına yönelik yasaklar ve müdahaleler, düşünce ve ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığına ilişkin problemler, basın özgürlüğü, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik konularda ihlallerin yoğunlaştığı ve artış gösterdiği bir yıl olmuştur” şeklinde konuştu.

Ardından söz alan İHD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Abdusselam İnceören 2019 yılında yaşanan ihlaller ile ilgili verileri paylaştı. Rapora yansıyan verilerin bazıları şöyle;