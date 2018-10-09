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İHD ÜYELERİ SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri,Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için basın açıklaması yaptı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri,Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için basın açıklaması yaptı. İHD Derneği üyeleri ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu öğle saatlerinde Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasını İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, " Kimi haber kaynakları, yetkililerin konsolosluk içinde arama yapılmasına izin verildiğini söylüyor. Kimi kaynaklar, konsolosluk kameralarının Cemal'in kaybolduğu saatler içinde kayıt yapmadığını söylüyor ancak ne Suudi Arabistan yetkilileri ne de Türk yetkilileri Cemal'e ne olduğunu söylemiyor. Ortada gizlenemeyen ve herkesin bildiği bir gerçek var. Bir gazeteci konsolosluk sınırları içinde kaybedildi ve ailesi, kamuoyu 8 gündür ondan haber alamıyor" dedi.

"HÜKÜMET DERHAL AÇIKLAMA YAPMALIDIR"
CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Geçtiğimiz hafta ayın 2'sinde saat 13:14'te arkamızdaki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı bu saat itibariyle yok. Çok tipik bir 'zorla kaybedilme' vakasıyla karşı karşıyayız. Akıbeti hakkında şu ana kadar bir bilgi yok. 'Zorla kaybedilme' vakası insanlığa karşı suçtur ve en ağır suçlardan bir tanesidir" dedi.

Görüntü dökümü
-İnsan Hakları Derneği üyelerinin görüntüsü
-Yoleri'nin basın açıklaması yapması
-Tanrıkulu açıklama

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