İHD'den 'Cezasızlık' Uyarısı

- 1993 yılında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde gözaltında kaybolan ve daha sonra kemikleri bulunan 11 kişiyle ilgili olarak açılan davada bir subay hakkında “Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” suçuna bağlı kamu davasının zamanaşımından düşmesine; 11 kişiyi taammüden öldürmeye azmettirmek ve halkı isyana teşvik suçlarından ise ayrı ayrı beraatine karar verildi. Dosya şu anda Yargıtay’da.

“Ya az ya da hiç ceza”

Raporun açıklanmasından sonra söz alan Hukuk Komisyonu Üyesi Yakup Güven, kamu görevlilerinin sanık olarak yargılandığı davalarda ya az ceza verildiğini ya da hiç ceza verilmediğini söyledi. Kamu görevlileri için çoğu kez yargılama izni bile verilmediğini savunan Güven, şunları söyledi: “Kamu gücünü elinde bulunduranların neden olduğu hak ihlallerine ilişkin başlatılan soruşturma ve açılan davaların çok büyük bir kısmında yargı makamları dava konusu olaya ilişkin yapılması gereken işlemleri eksik bir şekilde ve olayın üstünden çok uzun zaman geçtikten sonra yerine getirmişlerdir. Bu durum hakları ihlal edilenlerin adalete erişimini engellediği gibi, ihlali yaratan kamu görevlilerini suç işleme konusunda cesaretlendirmektedir. Kamu görevlilerinin fail olduğu, mağdurun ölümüne veya yaralanmasına sebep olan olaylara ilişkin çoğu kez mülki amirce soruşturma izni verilmemekte, Bölge İdare Mahkemeleri’ne yaptığımız itirazlar ve Anayasa mahkemesine yaptığımız başvurular neticesinde soruşturma izninin verilmemesi kararları kaldırılabilmektedir. Savcılıkça açılan soruşturmalarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve faillerin tespitine dönük etkin soruşturmalar yürütülmemekte, genellikle takipsizlik kararları verilerek dosya kapatılmak istenmekte veya daimi arama kararları verilerek dosyanın sürüncemede bırakılması sağlanmaktadır. Yapılan yargılamalarda ihlali yaratan kamu görevlilerinin isnat edilen suçları işledikleri yönünde somut ve kuvvetli deliller olmasına rağmen haklarında tutuklama tedbirine başvurulmamış, yine açılan idari soruşturmalar da ya cezasızlık ile ya da yasada bulunan hafif bir ceza ile sonuçlanmıştır.”