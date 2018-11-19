İHH, 1,3 milyon Arakanlı'ya insani yardım ulaştırdı

İnşa edilen bu evlerin, bölgede insani yardım çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına (STK) Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek ev olarak gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, bölgede ayrıca 16 bin 365 aileye tente, 12 bin 540 aileye de hasır dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

İHH'nın, hayırseverlerin destekleriyle inşa ettiği bambu evlerin sayısını 13 bine çıkartmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, vakfın ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan son krizden bugüne kadar 7 bin 432 evin inşa edildiğine vurgu yapılarak, bambudan inşa edilen evlere aynı zamanda güneş paneli de kurulduğu aktarıldı.

Geçen yıl yaşanan katliam ve krizle birlikte Arakanlılara çeşitli yardımlar gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, yardımların, Bangladeş, Myanmar ve Hindistan’da yaşayan Arakanlılar için devam ettirildiği kaydedildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 1996’dan beri Arakan için çalışmalarını aralıksız yürüttüğü belirtildi.

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Ağustos 2017'den bu yana yaşadıkları zulüm ve katliamdan kaçarak farklı ülkelere sığınan 1,3 milyon Arakanlı'ya yardım ulaştırdı.

Açıklamada, 109 bin kişiye sağlık taraması yapıldığına işaret edilerek, "Krizin ilk günlerinde Bangladeş’teki kamplarda 1 adet ve Myanmar’da 2 adet geçici sağlık merkezi açarak sağlık hizmeti verildi. Halen Bangladeş’te günlük 200 kişinin hizmet aldığı 1 adet sağlık merkezi üzerinden sağlık hizmetleri devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 109 bin 750 kişi sağlık taramasından geçirildi." denildi.

- Çocukların rehabilitasyonu için 5 merkez

Hayırseverlerin destekleri ile çocuklar ve yetimler için 5 ayrı rehabilitasyon merkezinin inşa edildiği anlatılan açıklamada, "Rehabilitasyon merkezleri, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Balukhali, Jamtoli, Palongkhali, Bagguna ve Ghumdhum kamplarında hizmete girdi. İçinde oyun merkezlerinin de bulunduğu 5 ayrı rehabilite merkezinden toplamda bin 94 çocuk istifade ediyor. Merkezlerde, rehabilite hizmetinin yanında barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de veriliyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesiyle kamplarda yaşayan Arakanlı yetimlerin de unutulmadığı, böylelikle 678 yetimin düzenli olarak aylık destekleme kapsamına alındığı, ayrıca diğer çocuklara kırtasiyelik malzeme ve oyuncak dağıtımları yapıldığı bildirildi.