İHH, 2 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı

İSTANBUL (AA) - İnsan, Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bağışlanan 57 bin 961 hisse kurbanı, 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, "Paylaştığın Senindir, Paylaş Sevindir" sloganıyla yurt içi ve 103 ülkede kurban kesimleri gerçekleştirildi.

Kurban vekaletini İHH'ya veren hayırseverlerin kurbanları, istedikleri ülkelerde ve bölgelerde kesilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH, kurban kampanyası kapsamında 57 bin 961 hisse kurbanı 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de gittikleri ülke halklarına destek olan İHH ekipleri, cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temellerini de kurban ziyaretlerinde attı.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.