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İHH, 2 milyonun üzerinde kişiye bayram sevinci yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

İHH ekipleri, bağışlanan 57 bin 961 hisse kurbanı, 5 kıtada 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan, Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bağışlanan 57 bin 961 hisse kurbanı, 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, "Paylaştığın Senindir, Paylaş Sevindir" sloganıyla yurt içi ve 103 ülkede kurban kesimleri gerçekleştirildi.

Kurban vekaletini İHH'ya veren hayırseverlerin kurbanları, istedikleri ülkelerde ve bölgelerde kesilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH, kurban kampanyası kapsamında 57 bin 961 hisse kurbanı 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de gittikleri ülke halklarına destek olan İHH ekipleri, cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temellerini de kurban ziyaretlerinde attı.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 16 ülkede toplamda 17 bin 99 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Hayırseverlerin bayramlık bağışlarından, Bosna Hersek, Çad, Hindistan, Kırgızistan, Sri Lanka, Arakan, Kenya, Arnavutluk, İran, Yemen, Mısır, Sudan, Tunus, Sierra Leone, Suriye ve Türkiye'deki yetimler istifade etti.

- Arakan, Suriye ve Filistin unutulmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin, İdlib ile Halep, Hama ve Humus kırsalında, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez’deki ihtiyaç sahibi ailelere de kesilen kurbanları ulaştırdı. Kurban Bayramı boyunca dağıtımı devam eden etlerden yaklaşık 215 bin kişi faydalandı. İHH ayrıca 16 bin Suriyeli yetim çocuğa da ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde ve 2 milyonu aşkın Müslümanın yaşadığı Nepal’de kurban kesimleri yapılırken, Arakan’da 3 bin 535 hisse, Nepal'de bin 400 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bangladeş'te ise 3 bin 500 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH ekipleri, katliamlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara kurban yardımlarını ulaştırırken, acil yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan gıda, giysi, branda, mutfak eşyası ve yaşam malzemelerinden oluşan ihtiyaç maddelerini dağıtmaya devam ediyor.

Abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine de bin 247 hisse kurban kesimi gerçekleştirilerek dağıtımları yapıldı.

Çatışmalardan dolayı insanların gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çektiği Yemen'de de 3 bin 555 hisse kurban kesimi yapılarak bölgede yaşayan zor durumda kalan ailelere ulaştırıldı.

İHH ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaptığı çalışmalarla beş kıtadaki ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin yüzünü güldürdü.

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