İHH, 2018'de 13 ülkede 31 eseri hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 13 farklı ülke ve bölgede yetimhane, okul, cami, yemekhane, barınak, sağlık merkezi ve öğrenci yurdu gibi 31 kalıcı eseri yaklaşık 100 bin kişinin istifadesine sundu.

Vakıftan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Destek Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, İHH'nın kalıcı eserleri inşa etmeden önce bölgelerde fizibilite çalışması yaptığını belirtti.

Çalışma yaptıkları bölgelerde Müslümanların kalıcı eserlere ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade eden Küçükkahveci, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz insani yardım çalışmalarımızın yanı sıra bölge Müslümanlarının uzun süre istifade edebilecekleri kalıcı eserlere ihtiyaçları var. Bizler de bölgelere gittiğimiz zaman en çok talep edilen projeler, kalıcı eser projeleri oluyor. Fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken de her bölgenin kendi kültürünü, mimari yapısını ve demografik yapısını göz önünde bulundurarak proje çizimlerini yapıyoruz. Ayrıca yapıları sadece inşa etmekle kalmıyor, bunun yanında periyodik olarak bölgelere ziyaretler gerçekleştirerek eserlerimizi denetliyoruz. Bu kapsamda da kalıcı eserlerin, verimliliğini ve genel durumlarını kontrol ederek bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyoruz."