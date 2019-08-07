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İHH, 95 bin 434 yetimin aylık bakımını üstleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Nevşehir'de bir grup otobüs şoförü ve tamircisi, "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile 3 yetim çocuğun himayesini üstlendi

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Türkiye ve dünyada 95 bin 434 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bir grup otobüs şoförü ve tamircisi, "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile 3 yetim çocuğun himayesini üstlendi.

İyilik hareketi kapsamında devam eden çalışmalara, Nevşehirli otobüs şoförleri ve tamircileri de dahil oldu.

Nevşehir Genç İHH Çalışan Gençlik vasıtasıyla vakfın Yetim Sponsorluk Sistemi'nden haberdar olan şoför ve tamirciler, 2'si Suriyeli, 1'i Filistinli olmak üzere toplamda 3 yetime sponsor oldu.

Bir yıldır sponsorluğa devam eden şoförler, imkanları el verdiğince daha fazla yetime hamilik yapmak istediklerini belirterek, tüm meslektaşlarını iyilik hareketine davet ediyor.

- "Yetimlere bakmak bizim için çok güzel bir duygu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen otobüs tamircisi Salim Yurt, 19 yıldır tamircilik yaptığını belirterek, "Hayat mücadelesini devam ettiriyoruz. Arkadaşlar bu projeyi anlatınca çok mutlu oldum bir yetime sahip çıkacağız, bir nebze de olsun onları sevindireceğiz diye. Rabb'im de bize nasip etti. Allah herkese bu güzelliği nasip etsin. Projenin tüm yurda yayılmasını ve meslektaşlarımın bu işe daha fazla önem vermesini isterim." ifadelerini kullandı.

Şoför Ali Sayın da mesleğine çocukluk hevesiyle başladığını, baba mesleği olduğu için uzun zamandır devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Genç İHH'daki kardeşlerimiz bize yardım projesinden bahsetti. Proje çok dikkatimizi çekti ve biz de arkadaşlarımızla görüşüp karar verdik. Böyle bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gönlümüz ister ki durumumuz çok daha iyi olsun ve biz de çok daha fazla yardım edelim. Bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. Yetimlere bakmak bizim için çok güzel bir duygu. Allah kimseyi yetim ve öksüz bırakmasın. O yetim çocukları gördükten sonra insanın aklına direk kendi çocukları geliyor."

Şoför Naci Özkul ise eğitim hayatını tamamladıktan sonra baba mesleğine devam etmeye başladığını anımsatarak, "Biz burada asgari ücret ile çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Bu çocuklar belki gelecekte öğretmen olacaklar, belki doktor olacaklar. Sonra onlar da belki bizler gibi bir araya gelip kardeşlerine sahip çıkacaklar. Bu sistemi geliştirenlerden Allah razı olsun. İHH sayesinde 3 yetim kardeşimize sahip çıkıyoruz. İnşallah bizim gibi kişiler de bu projeye destek sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen iyiliksever bağışçılar, YETİM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor.

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