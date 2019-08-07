İHH, 95 bin 434 yetimin aylık bakımını üstleniyor

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile Türkiye ve dünyada 95 bin 434 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bir grup otobüs şoförü ve tamircisi, "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile 3 yetim çocuğun himayesini üstlendi.

İyilik hareketi kapsamında devam eden çalışmalara, Nevşehirli otobüs şoförleri ve tamircileri de dahil oldu.

Nevşehir Genç İHH Çalışan Gençlik vasıtasıyla vakfın Yetim Sponsorluk Sistemi'nden haberdar olan şoför ve tamirciler, 2'si Suriyeli, 1'i Filistinli olmak üzere toplamda 3 yetime sponsor oldu.

Bir yıldır sponsorluğa devam eden şoförler, imkanları el verdiğince daha fazla yetime hamilik yapmak istediklerini belirterek, tüm meslektaşlarını iyilik hareketine davet ediyor.

- "Yetimlere bakmak bizim için çok güzel bir duygu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen otobüs tamircisi Salim Yurt, 19 yıldır tamircilik yaptığını belirterek, "Hayat mücadelesini devam ettiriyoruz. Arkadaşlar bu projeyi anlatınca çok mutlu oldum bir yetime sahip çıkacağız, bir nebze de olsun onları sevindireceğiz diye. Rabb'im de bize nasip etti. Allah herkese bu güzelliği nasip etsin. Projenin tüm yurda yayılmasını ve meslektaşlarımın bu işe daha fazla önem vermesini isterim." ifadelerini kullandı.