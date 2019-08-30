İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün ulusal tatbikatı başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla Bursa'da düzenlediği ulusal tatbikat, 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla başladı.

Kentte 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosu üzerine dün akşam verilen alarmla Anadolu'nun dört bir yanından Bursa'ya gelen arama kurtarma teknisyenleri, İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı. Sabah saatlerinde ekiplere ayrılan teknisyenler, ilde belirlenen beş farklı noktada tatbikata katılıyor.

İHH Arama ve Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosuyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "Seviye 3" olarak tanımladığı ve ulusal müdahale gücünü gerekli kılan bir arama kurtarma tatbikatına başladıklarını söyledi.

Yerli, AFAD'ın 2019'u "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan etmesinin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu tatbikatta hem lojistik hem teknik hem de insan kaynağı kapasitemizi ölçmek istedik. Rabb'im inşallah ülkemize afetler vermesin ama verdiğinde halkımızın yanında olabilmek ve onların acılarına ortak olabilmek için 'Biz hazırız' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.