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İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün ulusal tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bursa'da 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosu kapsamında 40 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen tatbikat 3 gün sürecek - İHH Arama Kurtarma teknisyen ve gönüllüleri 3'ü enkaz, biri tsunami, biri de suda arama kurtarma olmak üzere 5 ayrı noktada tatbikat gerçekleştiriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla Bursa'da düzenlediği ulusal tatbikat, 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla başladı.

Kentte 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosu üzerine dün akşam verilen alarmla Anadolu'nun dört bir yanından Bursa'ya gelen arama kurtarma teknisyenleri, İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı. Sabah saatlerinde ekiplere ayrılan teknisyenler, ilde belirlenen beş farklı noktada tatbikata katılıyor.

İHH Arama ve Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosuyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "Seviye 3" olarak tanımladığı ve ulusal müdahale gücünü gerekli kılan bir arama kurtarma tatbikatına başladıklarını söyledi.

Yerli, AFAD'ın 2019'u "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan etmesinin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu tatbikatta hem lojistik hem teknik hem de insan kaynağı kapasitemizi ölçmek istedik. Rabb'im inşallah ülkemize afetler vermesin ama verdiğinde halkımızın yanında olabilmek ve onların acılarına ortak olabilmek için 'Biz hazırız' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatbikat için deprem sonrası AFAD Kriz Koordinasyon Merkezine entegre olduklarını aktaran Yerli, ekiplerin AFAD'da sürekli irtibat sağladığını dile getirdi.

Emre Yerli, senaryo gereği AFAD'dan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin enkaz bölgelerine gittiğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an Bursa içinde bize verilmiş beş lokasyonda görev var. Bunlardan üçü enkaz, biri tsunami felaketinden sonra tedbir amaçlı suda arama kurtarma görevi, bir de telsiz sistemlerimizi tamire giden ekip zor durumda kaldı, onları kurtarma görevi verildi. Bu kapsamda arkadaşlarımız hem doğada hem kentsel arama kurtarma alanında hem de suda arama kurtarma alanında faaliyet yürütecek ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirecekler. Gerçeğe yakın bir simülasyonla tatbikatımız 3 gün boyunca devam edecek."

Tatbikata katılanlardan Çad uyruklu Ali Adam da Türkiye'ye 2013 yılında geldiğini, Kayseri'de bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim gördüğünü belirtti.

Yaklaşık iki yıldır arama kurtarma gönüllüsü olarak çalıştığını söyleyen Adam, "İnşallah görevimizi başarıyla yerine getiririz." dedi.

Kriz masası İHH Marmara Afet Koordinasyon Merkezinde kurulan tatbikat kapsamında yapılacak kentsel, doğada ve suda arama kurtarma çalışmalarını, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve vakfın diğer yönetim kurulu üyeleri yönetiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İHH tatbikat

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