İHH bu bayramda da Suriye halkının yanında

AZEZ/AFRİN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 5 bin 357 hisse kurban kesti.

"Paylaştığın senindir" sloganıyla çalışmalarını yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin, İdlib ile Halep, Hama ve Humus kırsalında, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez’deki ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanları ulaştırdı.

Kurban bayramı boyunca dağıtımı devam edecek etlerden yaklaşık 215 bin kişi istifade edecek.

İHH Suriye çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrimin başlamasıyla 8'inci Kurban Bayramı'nı da savaş ortamında geçiren Suriye halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öktem, "Bayram namazından hemen sonra Suriye’nin farklı bölgelerinde kesimlere başladık ve devam ediyoruz." dedi.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümün oluştuğunu ifade eden Öktem, "Buradaki halk artık bu savaştan yoruldu. Bu mübarek günde bu insanları sevindiren Türkiye halkından Allah razı olsun. Tüm İslam ümmetinin bayramı mübarek olsun." açıklamasında bulundu.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren sivil halka insani yardım olmak üzere birçok alanda yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

