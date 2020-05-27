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İHH’dan yetimlere bayram hediyesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Ünlü isimler, İHH İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyon kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası ve hediye çeki ile yetimlere bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Ramazan Bayramının ikinci gününde İHH tarafından organize edilen yardım kampanyasına katılan gönüllü ekip, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Organizasyona, aralarında Ali Şentürk, Cenk Sarıkaya, Utku Erdoğan, Kadir Çetin, Bilo Ağa ve İbrahim Yaman gibi radyo programcılarının yanı sıra, eski milli futbolcu Tanju Çolak ve oyuncu Şenol İpek de katıldı.

İHH Genel Merkez önünden hareket eden ekipler, Arnavutköy'deki mahalleleri gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çaldı. Çocuklara oyuncak ve balon dağıtan gönüllüler, ilçedeki 20 aileye yardımda bulundu

'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM'

Yardım organizasyonuna katılmaktan ötürü gurur duyduğunu dile getiren Çolak, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermenin önemli olduğunu kaydetti.

Çolak, "Bayramın ikinci günü herkesin bayramını kutluyorum. Biz de bugün İHH ile buraya gelerek özellikle yetimlere ve ihtiyacı olanlara destek veriyoruz. Böyle organizasyonları bizlerin yapması lazım. Ben İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hakkari'ye de gitmek istiyorum, oradaki askerleri kucaklamak istiyorum. Onlarla top oynayabilirsek, onlara moral vermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." diye konuştu.

Vatandaşların kapısını çekinmeden çaldığını ve gülen yüzlerle karşılaştığını belirten Çolak, yardım için gidilen bir mahallede vatandaşlara selam verdi, mahalleli de Çolak'ı eve davet ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk de "Yetimleri sevindirmek için yola çıktık. Hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile onların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ilettik. Bayramda çocuklarımızı sevindirdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şenol İpek de "Yetimlerimizin yanında olmak çok önemli. Ramazanda iftar organizasyonlarında da yer aldık. 'Birileri var' diyoruz, el ele veriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler." dedi. (AA)

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