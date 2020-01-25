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İHH, deprem bölgesine acil yardım ekipleri ve aşevi gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

İHH, deprem bölgesine acil yardım ekipleri ve aşevi gönderdi

İSTANBUL (AA) - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'nin kalbi depremzedeler için attı. Bu kapsamda, İHH Genel Merkezi'nde kurulan Afet Yönetim Masası'nda son durum değerlendirildi.

Harekete geçen arama ve kurtarma ekiplerinden ilk etapta 244 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra ise yeni takviyelerle bu sayı 314'e yükseldi. Arama kurtarma personeli ile gönüllülerden oluşan ekipler, 31 ilden bölgeye hareket etti.

Depremin ardından, Elazığ ve Malatya'dan İHH sistemine kayıtlı 2 bin 958 bağışçı, gönüllü ve depremzede, İHH Çağrı Merkezi'nce aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi.

4 tır acil yardım, 2 tır mobil aşevi, Hatay ve Kilis'ten deprem bölgesine geçti. Acil yardım tırlarında battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba ve kahvaltılık bulunuyor. Gün içerisinde mobil aşevleri, sıcak yemek dağıtımlarına başlayacak.

- Çadır kurulumlarına başlandı

Sabah saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya ulaşan ekipler, hem arama kurtarma hem de acil yardım malzemesi dağıtımlarına başladı. Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar için çadır kurulumlarına başlandı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek için hassas koku duyusuna sahip arama kurtarma köpeği, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak için bölgeye intikal ettirildi.

Bölgede acil olarak çadır, battaniye, soba, kalın kışlık giysi, hijyen kiti, su, kahvaltılık ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. İHH ekipleri, kriz sona erene kadar bölge halkına yardımlarını sürdürecek. İHH ekiplerinin ihtiyaç malzemelerine yönelik çevre illerdeki çalışmaları ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İHH

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