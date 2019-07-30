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İHH, Düzce'deki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

İHH, Düzce'deki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - İHH Arama-Kurtarma ekipleri, Düzce'de gerçekleşen sel felaketinin ardından 12 gün süren arama-kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Düzce'de yaşanan felaket haberini alır almaz bölgeye ulaşan İHH ekipleri, 12 gün boyunca 136 kişiyle arama-kurtarma faaliyetleri yürüttü.

İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, İHH Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılarak, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHH ekipleri, 13 ayrı İHH ekibinin destek verdiği çalışmalara 4 adet 4x4 araç, 1 kaza kırım aracı, 3 personel servisi ve 2 minibüs ile katkı sağladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki su ve elektriğe ulaşamayan afetzedelere su, ekmek ve kahvaltılık gibi insani yardım malzemeleri sağlayan İHH ekibi, afetzedelerin bir haftalık ihtiyacını karşılayarak bin 500'ün üzerinde mağdura ulaştırdı.

Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce İHH İHH Arama Kurtarma ekipleri

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