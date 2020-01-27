İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı

İSTANBUL (AA) - Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında "acil" koduyla harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremin üçüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir yandan arama kurtarma faaliyetlerine destek verirken diğer yandan da yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremden sonra hemen bölgeye intikal ederek, harekete geçti. İHH Genel merkezinde kurulan Afet Yönetim Masası'nda son durum değerlendirilerek, ilk etapta 244 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra yeni takviyelerle birlikte bu sayı 314'e yükseltildi.

Arama kurtarma personel ve gönüllülerinden oluşan İHH ekibi İstanbul, Bursa ve 31 ilden yola çıktı. Ayrıca Genç İHH da 125 kişilik ekibiyle çalışmalara destek vermek üzere deprem bölgelerine ulaştı.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için harekete geçen ekiplerle birlikte 5 tır , 4 kamyon ve 2 minibüs acil yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.