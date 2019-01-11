İHH geçen yıl 343 bin 199 Yemenliye yardım ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'de 2018 yılı içerisinde yaklaşık 343 bin 199 ihtiyaç sahibine acil yardım ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı 27,4 milyon nüfusa sahip Yemen'de, 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor, 10 milyon insan da acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Krizin başladığı ilk günden bu yana Yemen'deki çalışmalarını sürdüren İHH, 2018'de 343 bin 199 mazluma acil yardım ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçekleştiren vakıf, gıda, barınma, sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda da çalışma yürüttü.

Ayrıca Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yetimin hamiliğini üstlenen vakıf, bu kapsamda 120 aileye adak kurban yardımında bulundu ve 2 bin 361 kişiye de bayramlık giysi hediye etti.

İHH, "Yetim Ailelerini Kalkındırma" projeleri kapsamında ise Yemenli 15 aileye güneş enerjili dikiş makinesi, 17 aileye sağmal inek ve 14 aileye de yedişer küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdi.