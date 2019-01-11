HABER

İHH geçen yıl 343 bin 199 Yemenliye yardım ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

İHH geçen yıl 343 bin 199 Yemenliye yardım ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'de 2018 yılı içerisinde yaklaşık 343 bin 199 ihtiyaç sahibine acil yardım ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı 27,4 milyon nüfusa sahip Yemen'de, 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor, 10 milyon insan da acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Krizin başladığı ilk günden bu yana Yemen'deki çalışmalarını sürdüren İHH, 2018'de 343 bin 199 mazluma acil yardım ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçekleştiren vakıf, gıda, barınma, sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda da çalışma yürüttü.

Ayrıca Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yetimin hamiliğini üstlenen vakıf, bu kapsamda 120 aileye adak kurban yardımında bulundu ve 2 bin 361 kişiye de bayramlık giysi hediye etti.

İHH, "Yetim Ailelerini Kalkındırma" projeleri kapsamında ise Yemenli 15 aileye güneş enerjili dikiş makinesi, 17 aileye sağmal inek ve 14 aileye de yedişer küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdi.

- "Çocukların durumu çok kötü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Yemen'de en büyük sıkıntının yetersiz ve sağlıksız beslenme olduğunu belirtti.

Ülkenin büyük kısmının kuşatma altında olduğunu aktaran Nergis, şunları kaydetti:

"Bölgelere ilaç ulaşmadığı için hastaneler de yetersiz kalıyor. Hastanelerin, özellikle de çocukların durumu çok kötü. Sağlık merkezlerinin çoğunu çocuklar doldurmuş. 4 aylık olmasına rağmen 2 kilo 700 gram kiloya sahip Malik, bütün durumu özetler gibiydi."

- 2019'da neler yapılacak

İHH, 2019 yılında Yemen'de acil gıda yardımları, bebek maması, içme suyu, hijyen paketi ve tekerlekli sandalye dağıtımı, çadır kurulumu, kalkındırma projeleri, göz hastalıkları tedavisi ve gözlük dağıtımı, sokak çocuklarının eğitime katılımlarının sağlanması, sağlık merkezleri işletim desteği, okul işletimi, kışlık yardımlar, hasta bakım merkezi, eğitim için taşınma ihtiyacının karşılanması, Kur'an Kursu ve yetim eğitim merkezi işletimi gibi çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla katkıda bulunabiliyor.

PARTNER'Kızımın sağlığı gayet iyi''Kızımın sağlığı gayet iyi'
Yazar Ayvazoğlu: Basılı kitaplar internete rağmen hayatımızda kalacakYazar Ayvazoğlu: Basılı kitaplar internete rağmen hayatımızda kalacak
Hasankeyf'te taşınan 610 yıllık minare, yeni yerinde yükseliyorHasankeyf'te taşınan 610 yıllık minare, yeni yerinde yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acil yardım - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.