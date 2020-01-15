İHH geçen yıl Afrika'da 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle geçen yıl 8 farklı ülkede öğrencilere 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'in imkansızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur'an eğitimine büyük önem veriliyor. Kur'an kurslarında bulunan kitapların da yıpranmış olması, eğitim sorununu daha da büyütüyor.

Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında bu gibi nedenlerle Kur'an-ı Kerim'e Mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanlar, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ile diğer ülke ve bölgelerdeki bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Kur'an-ı Kerim'i olmadığı için eğitimlerini tahtalar üzerinde devam ettiren hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin destekleriyle yardımda bulunuyor. Bu kapsamda İHH, 2019 yılı içerisinde Çad, Etiyopya, Gana, Gine, Nijer, Ruanda, Sudan ve Suriye'de toplamda 22 bin 450 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.