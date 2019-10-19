İHH gönüllüsü gençlerden çevre kampanyasına destek

ERZURUM/AĞRI (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, çevre temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum ve Ağrı'daki tarihi yapı ve mekanların çevresindeki çöpleri temizledi.

Genç İHH tarafından "Temiz bir geleceğe el uzat" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 50 gönüllü üniversite öğrencisi Erzurum'daki Yakutiye Medresesi önünde bir araya geldi.

Toplanma alanında kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alan gönüllüler, gruplara ayrılarak Yakutiye ilçesindeki Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa ve Ulu Cami ile Erzurum Kalesi'nin etrafında çevre temizliği yaptı.

Ecdada saygının da ön planda tutulduğu proje kapsamında gönüllüler, insanların çevreye gelişigüzel attığı çöpleri topladı.

Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, manevi temizliğin kalp ve ruh, maddi temizliğin ise beden ve çevre temizlenerek yapıldığını söyledi.

Müslümanlar için hem maddi hem de manevi temizliğin önem arz ettiğini belirten Onay, şöyle konuştu: