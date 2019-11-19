İHH, İdlib'de "Necmettin Erbakan Okulu" inşa ediyor

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde bir sığınmacı kampında 200'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan okulunun inşasına

başladı.

İHH, Suriye'de savaş mağduru çocuklara eğitim alanında destek vermeyi sürdürüyor.

Suriye'nin farklı bölgelerinde okul inşa eden İHH, bu kapsamda İdlib'in Killi beldesindeki Dıyaa Kampı içerisinde 6 sınıftan oluşacak ve 200'den fazla ilk ve ortaokul öğrencisinin eğitim göreceği Prof. Dr. Necmettin Erbakan okulunun temelini attı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,

Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tosun, bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından

mahrum kaldığını belirtti.

Suriye'de inşaatına

başladıkları çok sayıda okulun bulunduğunu vurgulayan Tosun, okul sayısının daha da

artırılması gerektiğini ifade etti.

Tosun, Suriye'de okul çağında olup imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çok sayıda çocuğun olduğunu ifade ederek, "Bu amaçla İdlib'e bağlı Killi kasabasında Güney

Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumunun da

katkılarıyla bir okulun daha temelini atarak inşasına başladık." dedi.

Tosun, okula merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın adını verdiklerini kaydederek, "Okulumuzdaki öğrencilerin geleceğe umutla bakan kişiler olarak

yetişmelerini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu. Tosun, destek veren kurumlara teşekkürlerini iletti.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

