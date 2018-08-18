HABER

İHH ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu: - "Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek adına kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımında bulunuyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu.

Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunan yetim çocuklar ve yoksul ailelere Kurban Bayramı öncesi elbise, ayakkabı ve gıda dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Yıl boyunca ihtiyaç sahibi yetim ve yoksul ailelere yardımlar yaptıklarını ifade eden Timurağaoğlu, "Çocuklar, davet edildikleri İHH dernek binasında, diledikleri kıyafet ve ayakkabıları beğenerek almanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek adına kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.

Timurağaoğlu, 5 günde 750 kişiye giyim yardımı yaptıklarını kaydederek, İHH'ya katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Yetim gülerse dünya güler, iyilik her zaman her yerde" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timurağaoğlu, yetim çocukların Hazreti Muhammed'in kendilerine emanetleri olduğunu dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak savaş, işgal ve doğal afet gibi nedenlerle yetim kalmış çocuklara destek olmaya devam ettiklerini bildiren Timurağaoğlu, yetimlerin korunup kollanmasının en büyük erdemlerden biri olduğunu aktardı.

Timurağaoğlu, "Dünyanın pek çok yerinde yetimleri giydirecek olan ekipler, onların Kurban Bayramı'na mutlu girmelerine vesile olacak. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan yetim ve fakir çocukların bu bayrama bir nebze de olsa mutlu girmeleri için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
BTSO Başkanı Burkay: En büyük gücümüz üretim ve ihracatBTSO Başkanı Burkay: En büyük gücümüz üretim ve ihracat
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüzFatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu mardin

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

İlginizi Çekebilir

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.