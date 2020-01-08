İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bu yıl İstanbul'da her mahallede birer arama kurtarma ekibinin kurulmasını planlıyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın daima hazır durumdaki arama kurtarma ekipleri, doğal afetlere hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılında İHH Arama Kurtarma ekipleri, 31 farklı faaliyete bin 905 gönüllüsüyle birlikte aktif katılım sağladı. Toplamda 12 bin 574 gün iş gücünün üretildiği çalışmalarda kişi başı ortalama 10 günlük iş gücü üretimi sağlandı. Faaliyetlere en fazla katılım sağlayan bir İHH gönüllüsü, yılın tamamında 130 gününü bu çalışmalar için ayırdı.

Yıl boyunca yapılan faaliyetlerden Uludağ'da kaybolan 2 dağcı, Kartal'da çöken bina, Musul feribot faciası, Düzce sel felaketi ve Bursa'da düzenlenen ulusal arama kurtarma tatbikatı gibi bazı çalışmalar, 2019 yılında başı çeken operasyonlar oldu.

- "Tüm yurttaki kapasitemizin artırılmasını önceleyeceğiz"