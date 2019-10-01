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İHH, Kafranbel’deki sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

SURİYE’de hava ve kara saldırıları nedeniyle siviller tarafından terk edilen İdlib kentine bağlı Kafranbel kasabasında aç kalan sokak hayvanlarına İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca yiyecek verildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de hava ve kara saldırıları nedeniyle siviller tarafından terk edilen İdlib kentine bağlı Kafranbel kasabasında aç kalan sokak hayvanlarına İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca yiyecek verildi.

Suriye rejimi ve müttefiklerince ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsal bölgelerine yönelik düzenlenen yoğun hava ve kara saldırıları birçok sivilin topraklarını terk ederek Türkiye sınırına doğru göç etmesine neden oldu. İdlib’e bağlı Kafranbel kasabasının da saldırılar nedeniyle siviller tarafından tamamen boşaltılmasının ardından bölgede yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından beslenmeleri için yiyecek ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "İdlib’te her geçen gün birçok dramatik olaya şahitlik ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaş, halen devam ediyor. Her geçen gün onlarca insan hayatını kaybediyor. İdlib’te bombardıman sadece insanları hedef almıyor. Hayvanlar da maalesef bu saldırılara maruz kalıyor" dedi. İdlib’in Kafranbel kasabasındaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdıklarını belirten Tosun şöyle dedi:

"İdlib kırsalındaki Kafranbel kasabası saldırılar nedeniyle siviller tarafından terk edildi. Haliyle burada sokak hayvanlarının beslenebileceği bir ortam kalmadı. Hava ve kara saldırılarından canlarını kurtaran sokak hayvanları bu kez de açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. Biz de kasabaya giderek buradaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdık. Ancak, İdlib'e yönelik saldırılar sona ermezse tıpkı insan hayatı gibi hayvanların da hayatı tehdit altında olmaya devam edecek."

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