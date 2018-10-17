İHH, Kırgızistan'da 3 yeni camiyi ibadete açtı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Kırgızistan'da 3 yeni cami yaptırdı.
İHH'den yapılan açılamaya göre, vakıf, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor.
Çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdüren vakıf, hayırseverlerin yardımlarıyla Kırgızistan'ın Jalal Abad ve Chuy bölgelerinde Hacı Nigar Yunus, Eşref Örs ve Ömür Kumantaş camilerini ibadete açtı.
Jalal Abad'ın Suzak ilçesinde 2 bin 800 kişinin yaşadığı Bağış köyünde inşa edilen 150 metrekarelik Hacı Nigar Yunus Camisi'nde aynı anda 300 kişi ibadet edebiliyor.
Chuy şehrinin Ysyk Ata ilçesinde en yakın caminin 5 kilometre uzakta olduğu 3 bin nüfuslu bir köyde inşa edilen 100 metrekarelik Eşref Örs Camisi ise 200 kişi kapasiteli.
Ömür Kumantaş Camisi de Chuy şehrinin 3 bin nüfuslu Sokuluk ilçesinde yapıldı. Caminin açılışına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şefik, İHH Orta Asya ve Kafkasya Masası Koordinatör Yardımcısı Muhammet Hamza Nedimoğlu, Kırgızistan Din İşleri temsilcileri, Türk bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.
Bölgedeki Müslümanlar, bugüne kadar 15 yıl öncesinde toprak bir yapı olarak inşa edilen camide ibadetlerini yerine getiriyorlardı.
- Bölgedeki cami sayısı 6'ya ulaştı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan’da ihtiyaç sahiplerine erzak ve kıyafet yardımı da yapıyor. İHH daha önce de ülkenin Çuy ve Issık bölgesinde Hacı Hayriye Aktaş Camisi, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Camisi ve Güngören 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ni ibadete açmıştı.
Vakfın açılışını yaptığı camileriyle bölgede ibadete açtığı cami sayısı 6'ya ulaştı.
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