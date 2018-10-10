İHH, Kırgızistan'da üç cami inşa etti

BİŞKEK (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan'ın iki ayrı bölgesinde üç yeni cami inşa etti.
İHH'nın inşa ettiği üç camiden biri olan Manas Uluslararası Havaalanı'nın yanındaki Çuy bölgesi Sokuluk ilçesi Ak-Kaşat'ta, 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ömür Kumantaş Camisi açıldı.
Caminin açılışına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şefik, İHH Orta Asya ve Kafkasya Masası Kordinatör Yardımcısı Muhammet Hamza Nedimoğlu, Kırgızistan Din İşleri Temsilcileri, Türk bağışçıları ile vatandaşlar katıldı.
Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türk kardeşlerinin desteği ile burada kurulan caminin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Camiler namazın kılındığı yerdir. İmam vaazının dinlendiği bir yerdir. Çocuklarımızın Kuran-ı Kerim'i öğrendiği bir yerdir. Müslümanın nasıl bir evi varsa, aynı şekilde bir camiye de ihtiyacı vardır. Bunun için camiler kuruyoruz." dedi.
Ünal, ibadethanenin inşaatında emeği geçenlere ve bağış yapanlara teşekkür etti. Duanın ardından kurdele kesilerek cami hizmete açıldı.
Caminin açılışına katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.
İHH temsilcileri, bu hafta ülkenin kuzeyindeki Tokmok şehrinde 200 kişilik Eşref Örs Camisi ve ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesinde 300 kişilik Hacı Nigar Yunus Camisi'nin açılışını yapacak.
Kırgızistan’da ihtiyaç sahiplerine erzak, kıyafet yardımı konusunda da yoğun çalışmalar yürüten İHH'nın desteğiyle Kırgızistan'ın Çuy ve Issık bölgesinde Hacı Hayriye Aktaş Camisi, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Camisi ve Güngören 15 Temmuz Şehitleri Camisi de hizmete sokulmuştu.
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