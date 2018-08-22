İHH Nepal'de kurban eti dağıttı

İNARUWA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Asya ülkesi Nepal'de dağıttığı kurban etleriyle ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzünü güldürdü.

Kurban eti dağıtımı için Türkiye'den gelen ekibin öncülüğünde İHH tarafından Nepal'in çeşitli yerlerinde bin 400 hisse sahibinin kurbanları kesildi.

Ülkenin Hindistan sınırında Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde düzenlenen programla, kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. İHH tarafından Nepal genelinde bayram boyunca kurban eti dağıtımı devam edecek. Dağıtılan kurban etlerinden 18 bin kişinin yararlanması planlanıyor.

İHH Güney Asya masası görevlisi Mücahit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin Nepal'de 12 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Buradaki Müslümanlar, diğer dini gruplara nazaran daha özverili çalışıyorlar, Müslüman kimliğindeki çalışkanlığın hakkını verme gayretindeler." dedi.

Kılıç, Nepal'in dünyanın en yoksul 10 ülkesinden biri olduğunu hatırlatarak, "Nepal'de yeni Müslüman olan genç sayısı da diğer dinlere nazaran bir hayli fazla. Böyle dini ve etnik bir karmaşanın içerisinde Müslümanlar çalışıyor ve kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.