İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede

Ramazan çalışmalarına “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla başlayan İHH, 120 ülke ve bölgede Ramazan boyunca 3 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. “Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki... Başkan Akgün, “Büyükçekmece’nin kalbi kültür ve sanat diye atar” Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir

Kriz bölgelerine öncelik

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu Ramazan ayında dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 150 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2019 yılında belirlenen fitre bedeli ise 23 TL.

120 liralık olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 250 bin adet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar, 81 ilde 46 tır ile birlikte dağıtıma çıkacak. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak. Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verilecek. İftar sofraları kurulacak

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüz binlerce kişi oturacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak.