İHH Sierra Leone'de yetim eğitim merkezi açtı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sierre Leone'de 120 yetimin hem barınabileceği hem de eğitimlerine devam edebileceği İsmail-Elif-Selim İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Freetown'da hizmete alınan kompleksin açılışına proje bağışçısı Hasan Şen, İHH Yetim Birim Başkanı Reşat Başer, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özgür Yüce, bölgedeki yetkililer, basın mensupları, yerel sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kompleks içerisinde yetim çocukların eğitim almaları dahil tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bütün imkan ve ortam hazırlanırken, 120 çocuğun barınabileceği 4 villa bulunuyor. Komplekste 12 sınıftan oluşan okul binası, idari binalar, cami, oyun parkı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve misafirhane yer alıyor. Ayrıca komplekste kurulan tarım alanı ve küçük kümes hayvancılığıyla da yetim çocukların gelişimine katkı sağlanacak. İsmail-Elif-Selim İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi, bölgedeki en kapsamlı eğitim merkezi olarak hizmet verecek.