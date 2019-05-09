İHH Sudan'da 500 kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sudan'da iftar programı yaptı.

Umdurman kentinin Darusselam bölgesinde düzenlenen sokak iftarında, 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Programın ardından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

İHH Sudan Temsilcisi Fethullah Kirenci, vakfın, öncelik sırasına göre savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirterek, İHH Sudan Temsilciliğinin 2004 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramları, su kuyusu, yetim sponsorluğu, okul-cami inşaatı, tarım ve çeşitli eğitim projeleri ile insani diplomasi alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kirenci, Ramazan boyunca başkent Hartum'un yanı sıra Darfur ve Kesele kentlerinde de iftar ve insani yardım faaliyetlerinin süreceğini, 25 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

