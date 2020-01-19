HABER
  4. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu: "Halep'in batı bölgesinden Afrin ve Azez'e göç başladı"

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu: "Halep'in batı bölgesinden Afrin ve Azez'e göç başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

"Halep'in batısındaki insanlar, Afrin ve Azez'e göçe başladılar. Bu insanların suçu ne? Neden böyle bir zulüm oluyor. Biz anlayamadık ama olan mazluma, kadınlara ve çoluk çocuğa oluyor. Başka kimseye de bir şey olmuyor" - "Rejim, Rusya ve İran'a 'dur' diyecek kimse de yok. Kimse 'dur' diyemiyor. Başka yerlerde bir hayvan ölse, insanlar ayağa kalkıyor ama burada insanlar ölüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına başlattığı yoğun saldırılara ilişkin, "Halep'in batısındaki insanlar, Afrin ve Azez'e göçe başladılar." dedi.

Tahiroğlu, Afyonkarahisar Öğretmenevi'nde İdlib yararına organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de 9 yıldır zulmün devam ettiğini söyledi.

Uluslararası anlamda bölgede birçok girişim ve anlaşma yapıldığını dile getiren Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Ne Rusya ne de rejim bu antlaşmalara uydu, uymayacak da. 2018 yılı eylül ayında Soçi'de bir antlaşma yapılmıştı. Bu antlaşmaya göre İdlib'in sınırları belirlendi. Rejim ile muhalifler arasında sınırlar çizildi. Muhalifler, yapılan antlaşmaya göre, ağır silahlarını çektiler. Orada da asla durmadılar. Sivillerden başka kimse kalmadı. Oradaki bombardıman sebebiyle 80 bine yakın insan sınıra doğru göç etmişti. Bu antlaşma yapıldıktan sonra, sınıra doğru göç eden 80 bin insan geri döndü. Bu antlaşmada birkaç hafta sürmeden rejim ve Rusya, tekrar bombardımana devam etti."

Tahiroğlu, rejim güçleri ile Rusya'nın 3-5 gün önce de Eriha'yı vurmaya başladığını vurgulayarak, "Yani, zalimin yaptığı zulüm sadece bir yerle kalmıyor. Nerede sivil insanlar varsa, onları vuruyor. Söyledikleri o 'terörist' ve 'savaşçı' sözlerinin hepsi yalan. Hedef aldıkları, siviller. Başka bir şey değil. Rastgele vuruyorlar. Öyle böyle de değil, uçağın biri kalkıyor, biri iniyor." diye konuştu.

- "Olan mazluma, kadınlara ve çoluk çocuğa oluyor"

Suriye'de insanların şu anda göç yolunda olduğunu anlatan Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla Rusya, İran ve rejim, tekrar Halep'in batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombardımana başladı. Şu anda da Halep'in batısındaki insanlar, Afrin ve Azez'e göçe başladılar. Bu insanların suçu ne? Neden böyle bir zulüm oluyor. Biz anlayamadık ama olan mazluma, kadınlara ve çoluk çocuğa oluyor. Başka kimseye de bir şey olmuyor. Rejim, Rusya ve İran'a 'dur' diyecek kimse de yok. Kimse 'dur' diyemiyor. Başka yerlerde bir hayvan ölse, insanlar ayağa kalkıyor ama burada insanlar ölüyor. Bunlara kimse ses çıkartmıyor. İşin ilginç tarafı gündem de olmuyor."

Tahiroğlu, daha sonra İHH'nın Suriye'de yaptığı yardım faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Kastamonu ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıKastamonu ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildiİntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib İHH Suriye

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişiyle ilgili yeni gelişme!

Kaldığı otelden çevreye ateş açmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.