İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu: "Halep'in batı bölgesinden Afrin ve Azez'e göç başladı"

"Ne Rusya ne de rejim bu antlaşmalara uydu, uymayacak da. 2018 yılı eylül ayında Soçi'de bir antlaşma yapılmıştı. Bu antlaşmaya göre İdlib'in sınırları belirlendi. Rejim ile muhalifler arasında sınırlar çizildi. Muhalifler, yapılan antlaşmaya göre, ağır silahlarını çektiler. Orada da asla durmadılar. Sivillerden başka kimse kalmadı. Oradaki bombardıman sebebiyle 80 bine yakın insan sınıra doğru göç etmişti. Bu antlaşma yapıldıktan sonra, sınıra doğru göç eden 80 bin insan geri döndü. Bu antlaşmada birkaç hafta sürmeden rejim ve Rusya, tekrar bombardımana devam etti."

Uluslararası anlamda bölgede birçok girişim ve anlaşma yapıldığını dile getiren Tahiroğlu, şöyle konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına başlattığı yoğun saldırılara ilişkin, "Halep'in batısındaki insanlar, Afrin ve Azez'e göçe başladılar." dedi.

Tahiroğlu, rejim güçleri ile Rusya'nın 3-5 gün önce de Eriha'yı vurmaya başladığını vurgulayarak, "Yani, zalimin yaptığı zulüm sadece bir yerle kalmıyor. Nerede sivil insanlar varsa, onları vuruyor. Söyledikleri o 'terörist' ve 'savaşçı' sözlerinin hepsi yalan. Hedef aldıkları, siviller. Başka bir şey değil. Rastgele vuruyorlar. Öyle böyle de değil, uçağın biri kalkıyor, biri iniyor." diye konuştu.

- "Olan mazluma, kadınlara ve çoluk çocuğa oluyor"

Suriye'de insanların şu anda göç yolunda olduğunu anlatan Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla Rusya, İran ve rejim, tekrar Halep'in batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombardımana başladı. Şu anda da Halep'in batısındaki insanlar, Afrin ve Azez'e göçe başladılar. Bu insanların suçu ne? Neden böyle bir zulüm oluyor. Biz anlayamadık ama olan mazluma, kadınlara ve çoluk çocuğa oluyor. Başka kimseye de bir şey olmuyor. Rejim, Rusya ve İran'a 'dur' diyecek kimse de yok. Kimse 'dur' diyemiyor. Başka yerlerde bir hayvan ölse, insanlar ayağa kalkıyor ama burada insanlar ölüyor. Bunlara kimse ses çıkartmıyor. İşin ilginç tarafı gündem de olmuyor."

Tahiroğlu, daha sonra İHH'nın Suriye'de yaptığı yardım faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

