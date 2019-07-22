İHH ve BM İdlib'de yeni kamp kurdu

"Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırındaki kampların yetersiz kalması nedeniyle zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı. Bu ailelerin en azından bir kısmının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla vakfımız ve BM'nin ortak çalışması ile İdlib'in Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık bir kamp kurduk."

Mevcut kampların yetersizliğinden birçok sivilin açıkta kaldığını belirten Tahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güney İdlib'de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

İHH ve BM, İdlib ilinin kuzey kırsalında yer alan Harem bölgesindeki Tur Laha köyünde hava bombardımanlarından kaçan, aralarında engellilerin de bulunduğu siviller için 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık kamp tesis etti.

İDLİB(AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM), Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın hava saldırılarından sınır hattındaki güvenli yerlere sığınan siviller için 400 çadırlık yeni kamp kurdu.

Kamptakilerin aynı alanda temizlik ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri için banyo-tuvalet inşa edildiğini, temiz içme suyu içinse su kuyusu açıldığını aktaran Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Kampa yerleştirdiğimiz ailelere çadır içi mefruşatı, acil gıda paketi ve hijyen paketi gibi malzemeler dağıttık. Buradaki ailelerin mağduriyetleri giderilmiş olsa da halen açıkta kalan binlerce aile var. Kış mevsimi gelmeden bu aileler için uygun bölgelere kamp alanları oluşturulması gerekiyor."

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana savaş mağduru sivillere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

