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İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’in güney kırsalına yönelik yapılan bombardımandan kaçarak şehrin kuzeybatısındaki kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu.İdlib kırsalındaki Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa, bombardımandan kaçan engelli bireylerin bulunduğu aileler başta olmak üzere Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile yerleştirildi.550 bin sivil yerinden edildiİHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, güney İdlib’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalarak yerinden edildiğini söyledi.

Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’in güney kırsalına yönelik yapılan bombardımandan kaçarak şehrin kuzeybatısındaki kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu.
İdlib kırsalındaki Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa, bombardımandan kaçan engelli bireylerin bulunduğu aileler başta olmak üzere Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile yerleştirildi.

550 bin sivil yerinden edildi
İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, güney İdlib’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalarak yerinden edildiğini söyledi. Mevcut kampların yetersiz kalması nedeniyle birçok sivilin açıkta kaldığını söyleyen Tahiroğlu, “Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırındaki kampların yetersiz kalması nedeniyle zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı. Bu ailelerin en azından bir kısmının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla vakfımız ve Birleşmiş Milletler (BM) ortak çalışması ile İdlib’in Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık bir kamp kurduk. Sivillerin aynı alan içerisinde temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için banyo-tuvalet inşa ettik. Temiz içme suyu ihtiyacı için ise su kuyusu açtık” dedi.
Tahiroğlu, kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttıklarını da belirterek şöyle devam etti:
“Kampa yerleştirdiğimiz ailelere çadır içi mefruşatı, acil gıda paketi ve hijyen paketi gibi malzemeler dağıttık. Buradaki ailelerin mağduriyetleri giderilmiş olsa da halen açıkta kalan binlerce aile var. Kış mevsimi gelmeden bu aileler içinde uygun bölgelere kamp alanları oluşturulması gerekiyor."

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