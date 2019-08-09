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İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

İç savaş mağduru siviller için Suriye'nin İdlib bölgesine gitmek üzere 60 araçtan oluşan yardım konvoyu hareket etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından, iç savaş mağduru siviller için Suriye'nin İdlib bölgesine 60 araçlık yardım konvoyu gönderildi.

İHH Babulhava Ofisi'ndeki uğurlama töreninde konuşan İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, 3 bin gıda kolisi, 200 çadır, 25 ton un ile 50 ton suyu "Yalnız değilsiniz" konvoyu kapsamında savaş mağduru sivillere göndereceklerini söyledi.

Yaptıkları yardımlarla savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Altun, "Son dönemlerde Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 500 bin insan Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, çok zor günler geçiriyor. Biz de bu nedenle Fetih-Der'in de destekleriyle 60 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik." ifadelerini kullandı.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat da bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bu konvoyu organize ettiklerini belirtti.

Vicdan sahiplerinin bu duruma duyarsız kalmaması gerektiğinin altını çizen Bulat, yardımlardan 3 bin ailenin faydalanacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından yardım konvoyu İdlib bölgesine doğru yola çıktı.

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