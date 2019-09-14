İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (Fetih-Der), iç savaş mağduru siviller için Suriye'nin İdlib bölgesine 30 araçlık yardım konvoyu gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Yusuf Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ikincisi düzenlenen "Yalnız değilsiniz" konvoyu kapsamında, savaş mağduru siviller için 2 bin gıda kolisi ile temiz içme suyunun hazırlandığını belirtti.

Yardımlarla savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmak istediklerini bildiren Tunç, şunları ifade etti:

"Son 1 yılda Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 1 milyon insan Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla çok zor günler yaşayacak. Bu nedenle Fetih-Der kurumunun da destekleriyle 30 araçtan oluşan bir yardım konvoyu daha organize ettik."

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca masum sivilin sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bu konvoyu organize ettiklerini aktardı. Bulat, vicdan sahiplerinin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından yardım konvoyu, Babel Hava'dan İdlib bölgesine doğru yola çıktı.

