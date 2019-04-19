İHH ve Fetih-Der'den Suriye'deki sel mağdurlarına yardım eli

Törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, "Suriye’de haftalardır devam eden şiddetli yağışların sele dönüşmesi nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Biz de bu mağduriyeti giderebilmek amacıyla kamplarda yaşayan ve selden etkilenen İdlib ili ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bin aileye insani yardım malzemesi ulaştıracağız." dedi.

İHH ve Fetih-Der, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde, geçen ayın sonunda şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenerek çadırsız kalan bin aileye yardım eli uzattı.

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der, Suriye'nin İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinde çadırsız kalan sel mağduru sivillere insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat da, Suriye'de selin neden olduğu mağduriyetlerin arttığını ve bunların giderilmesi için bölgeye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Bulat, "Sel mağduru ailelerin yaralarını sarmak için daha önce olduğu gibi 7 araçlık bir yardım konvoyu daha organize ettik. Suriye'deki sel mağduru bin aileye gıda paketi, sünger yatak ve battaniye gibi yardım malzemeleri ulaştıracağız." diye konuştu.

Ardından yardım araçları, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplara gönderildi.

