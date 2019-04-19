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İHH ve Fetih-Der'den Suriye'deki sel mağdurlarına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

İHH ve Fetih-Der, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde çadırsız kalan sel mağduru bin aileye insani yardım gönderdi

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der, Suriye'nin İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinde çadırsız kalan sel mağduru sivillere insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

İHH ve Fetih-Der, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde, geçen ayın sonunda şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenerek çadırsız kalan bin aileye yardım eli uzattı.

Sel mağduru ailelere gönderilen yardım malzemeleri arasında gıda paketi, sünger yatak ve battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Suriye'deki selden etkilenen mağdur aileler için hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 7 aracın kamplara gönderilmesinden önce İHH Babulhava Ofisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, "Suriye’de haftalardır devam eden şiddetli yağışların sele dönüşmesi nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Biz de bu mağduriyeti giderebilmek amacıyla kamplarda yaşayan ve selden etkilenen İdlib ili ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bin aileye insani yardım malzemesi ulaştıracağız." dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat da, Suriye'de selin neden olduğu mağduriyetlerin arttığını ve bunların giderilmesi için bölgeye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Bulat, "Sel mağduru ailelerin yaralarını sarmak için daha önce olduğu gibi 7 araçlık bir yardım konvoyu daha organize ettik. Suriye'deki sel mağduru bin aileye gıda paketi, sünger yatak ve battaniye gibi yardım malzemeleri ulaştıracağız." diye konuştu.

Ardından yardım araçları, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih-Der İHH

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