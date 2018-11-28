İHH ve Fetihder'den İdlib'deki çocuklara okul

İHH ve Fetihder iş birliğiyle yapılan İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Kemmune bölgesindeki ilköğretim okulunda, sığınmacı kamplarında yaşayan ve okula gidemeyen çocuklar eğitim görecek.

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Bursa Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (Fetihder) tarafından Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib kentinde sığınmacı kamplarında yaşayan 300 çocuğa eğitim verilmesi için okul yaptırdı.

- Suriye'de çalışmalarımız devam edecek

Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat okul açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaş nedeniyle 100 binlerce çocuğun eğitim imkanlardan mahrum kaldığını belirtti.

Bulat, "Suriye'de yardım çalışmalarımız sürüyor. Gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde başka bir okulun ve yetimhanenin daha açılışını yapacağız." diye konuştu.

İHH ve Fetihder, Suriye'de gıda, barınma, sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.

