İHH ve MÜSİAD'dan Azez'de iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi ve İHH'nin Azez'deki bir imam hatip okulunda verdiği yemeğe binden fazla kişi katıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan boyunca iftar programları ve gıda dağıtımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

İHH, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de, barınma, gıda, sağlık ve eğitim alanlarında yardım çalışmaları yürütüyor.

