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İHH Zimbabve'de 30 su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

İHH Zimbabve'de 30 su kuyusu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zimbabve'de temiz suya erişmek için her gün yaklaşık bir kilometre yürüyen halka destek kapsamında 30 su kuyusu açtı.

İHH, ülkenin Darwendale bölgesine bağlı 30 köyde yaşayan halkın temiz su ihtiyacını karşılayabilmesi için 30 su kuyusu inşa etti. Kuyuların açılış törenine, yerel halkın yanı sıra belediye yöneticileri ve dini temsilciler katıldı.

Törende konuşan İHH Temsilcisi Ahmet Küçükkahveci, ülkedeki temiz suya erişim sorununu azaltmak için Zimbabve halkına yardımcı olduklarını belirtti.

Küçükkahveci, açılan su kuyularından yaklaşık 21 bin kişinin faydalanacağını, temiz suya erişimde köylülerin yaşadığı zorlukların azalacağını ifade etti.

Ülkenin Darwendale, Trewlawney ve Banket bölgelerinde ağustosa kadar 30 su kuyusu açmayı hedeflendiklerini kaydeden Küçükkahveci, "Zimbabve halkının su sorunu gidermek için her zaman hazırız. Bugüne kadar toplam 50 kuyu açtık ve açmaya da devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Küçükkahveci, İHH'nin dünyanın 36 ülkesinde 7 bin 400 su kuyusu açtığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İHH su kuyusu

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